Ганчев рассказал о харьковчанах, предлагающих провести референдум о вступлении в РФ

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что полностью поддерживает жителей региона, предлагающих провести референдум о вступлении в состав Российской Федерации.

Ганчев рассказал, что жители села Граково Харьковской области попросили о проведении референдума по присоединению территории региона, контролируемой российскими войсками, к РФ. Глава администрации отметил им, что такое решение должны принимать все жители области, в том числе те, которые сейчас находятся в оккупации в Харькове и не имеют гражданства России.

Ганчев подчеркнул, что поддерживает данную идею.

«Я полностью на их стороне... Все будет зависеть от реального желания людей, жителей, это должна быть их политическая воля», — отметил он.

До этого Ганчев сообщал, что власти Украины начали эвакуировать администрацию и силовиков, а также население из Купянска в Харьковской области, видя наступление российских войск в направлении города. По его словам, за последние недели силы РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов в регионе, там сейчас идет «зачистка». Украинские власти осознают, что рано или поздно потеряют Купянск, поэтому предпринимают все усилия для того, чтобы эвакуировать все органы власти, силовые структуры и население, добавил Ганчев.

Ранее ВСУ начали поджигать леса, чтобы остановить наступление ВС РФ в Харьковской области.