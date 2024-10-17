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Роспотребнадзор начал зачищать рынок РФ от БАД с армянской регистрацией

Роспотребнадзор изъял из оборота более 118 упаковок БАД с армянской регистрацией

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Depositphotos

Роспотребнадзор изъял из оборота свыше 118 тысяч упаковок биологически активных добавок (БАД), которые зарегистрированы в Армении и имеют в своем составе симетикон (препарат, уменьшающий метеоризм) и мелатонин (гормон, регулирующий циркадные ритмы). Об этом сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы ведомства.

По его словам, выявлять такие добавки помогают добросовестные производители БАД, совместно с которыми на базе службы создана рабочая группа, занимающаяся вопросами регистрации добавок и предотвращением оборота БАД с запрещенными веществами на территории России.

В Роспотребнадзоре отметили, что синтетические лекарственные субстанции и гормоны (симетикон и мелатонин) запрещены в составе БАД, поскольку не являются эссенциальными факторами питания. Симетикон и мелатонин зарегистрированы в качестве фармацевтических субстанций и самостоятельных лекарств, сообщили в ведомстве.

Всего было выявлено 48 биологически активных добавок к пище, зарегистрированных в Армении и не отвечающих требованиям Таможенного союза. Роспотребнадзор сотрудничает с производителями и Евразийской экономической комиссией для предотвращения оборота подобных добавок в России и проверки армянских сертификатов регистрации.

До этого интегративный нутрициолог Юлия Шарапова сообщила, что принимать витамины и БАДы осенью и зимой стоит только при доказанном дефиците определенных веществ.

Ранее россиян предупредили об опасности японских БАДов.

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