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Несколько украинских беспилотников сбили над Брянской областью

Богомаз: cилы ПВО уничтожили три украинских дрона над Брянской областью

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Inna Varenytsia/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Глава области поблагодарил «защитников».

Вечером 16 октября российские средства ПВО сбили две ракеты и три дрона ВСУ самолетного типа в небе над Курской областью.

В среду губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что силы ПВО отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на территории региона. Всего было сбито четыре беспилотника.

14 октября Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили 16 украинских БПЛА над территорией Брянской области. Уничтожение дронов самолетного типа велось с 18:50 до 20:00 мск.

Ранее полковник рассказал об особенности украинских «дронов-драконов».

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