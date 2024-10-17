Родившая в аэропорту россиянка рассказала, кто предложил ей оставить ребенка в туалете

Бросить новорожденную девочку в туалете турецкого аэропорта в Анталье предложила мать россиянки, не подозревавшей о своей беременности. Такую версию событий приводит Telegram-канал SHOT.

По сведениям SHOT, 18-летняя Екатерина живет в подмосковном городе Электросталь и учится в колледже. Не так давно она улетела в отпуск в Турцию с мамой. На обратном пути, уже в аэропорту, девушка почувствовала боли в животе, побежала в туалет и родила там девочку.

«Предварительно, именно ее мать-педагог предложила выкинуть внучку в унитаз», — сообщает SHOT.

Ребенка в аэропорту нашла уборщица.

О происшествии стало известно 14 октября: в аэропорту Антальи в унитазе нашли новорожденного. Ребенка экстренно госпитализировали, полицейским удалось задержать его мать Екатерину Бурназкину, которая приехала в Турцию, как туристка. В отношении нее возбудили уголовное дело.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о судьбе младенца, брошенного матерью в турецком аэропорту.