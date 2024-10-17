В России растет число эмоциональных и спонтанных покупок квартир

Опрос, проведенный девелоперской компанией ССК, показал рост эмоциональных, часто спонтанных покупок, а также желание потребителя жить в эстетически красивом месте. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В последние месяцы застройщики отмечают рост тренда на эмоции. Это означает, что часть покупок стала совершаться в ситуациях, когда, казалось бы, иррациональное берет верх над рациональным.

Обычно в условный набор объективных критериев при покупке недвижимости входили локация, стоимость жилья, отсутствие рядом промзоны, грамотная планировка и прочее. Потребитель всегда опирался именно на эти пункты.

Для каждого главным критерием могло быть что-то одно из перечисленного.

«Сейчас мы все чаще фиксируем рост именно эмоциональной покупки, и это подтверждают результаты опроса, — говорят в компании. — Количество санузлов уже не главное».

Согласно полученным данным, выбирая между наличием фитнес-клуба внутри жилого комплекса и необычным архитектурным обликом дома, покупатели предпочитают второе.

В пользу спортивного объекта на территории проголосовали чуть более 20% респондентов, тогда как внешний облик дома заинтересовал более 35%.

При этом просто фитнес-клуба потребителю уже мало: почти 45% потенциальных покупателей недвижимости не прочь провести вечер в бассейне, расположившемся на последнем этаже здания. И это снова про эстетику, про «чувствовать жизнь».

Маленькое количество квартир на этаже волнует ровно половину покупателей, однако более 74% скорее обратят внимание на возможность наблюдать красивые закаты из окна каждый день.

Эти цифры объясняют участившиеся «спонтанные» покупки. Новые интересные уникальные торговые предложения могут заинтересовать даже самого, казалось бы, избирательного покупателя.

«Этому отчасти поспособствовала напряженная обстановка вокруг ставок по ипотекам. Люди устали ждать, когда ставка опустится: жить в новой собственной квартире хочется уже сейчас, причем жить с удовольствием», — объясняют в компании.

Например, за наличие точек общепита проголосовали почти 69,3% респондентов, за парки — почти 60%. Тогда как за наличие детского сада и школы проголосовали только 39%, а за медицинский центр — 43,6% при условии, что он будет круглосуточный.

Запросы у населения растут. Покупатели все больше хотят не только комфорта и развитой инфраструктуры, но и эстетики, красивого визуала.

Например, в Москве появился тренд на арт-объекты на территории ЖК: где-то открываются даже целые галереи на верхних этажах здания с видом на город.

«В регионы же уже сейчас приходит тренд на правильную посадку здания, которая в дальнейшей может повысить ценность приобретенного жилья. При проектировании новых проектов все чаще ведется работа над грамотным расположением будущих домов, над тем, какие виды будут открываться из окон и насколько хорошо дом спрятан от вида на неэстетичные постройки», — рассказывают в ССК.

Девелопмент в стране пережил грандиозный рост за последние несколько лет. Этому способствовали и пересмотр условий выдачи ипотеки, и переоценка потребительских ценностей. Застройщики все больше соревнуются друг с другом, чтобы влюбить потребителя именно в свой продукт.

Подытожив, в компании отметили, что сейчас игроки на рынке девелопмента подходят к моменту, когда качественное строительство, продуманная архитектура, уникальные стилистические решения — это ключ к лояльности покупателя и ключевой фактор для покупки жилья.

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