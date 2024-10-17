Большинство россиян читают отзывы перед покупкой, но только половина им верит

Почти все — 9 из 10 россиян — изучают отзывы перед онлайн-покупкой товаров не повседневного спроса (одежды, обуви, электроники, товаров для дома и т.д.). Это показало исследование компании МЕГА, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще всего респонденты обращают внимание на отзывы об одежде и обуви (30%). В топ-3 категорий товаров, на которые россиянам важно изучить отзывы перед покупкой, также вошли электроника (19%) и товары для дома и ремонта (11%). А вот на украшения и аксессуары отзывы почти не читают (4%).

Покупатели надолго задерживаются на странице с отзывами. Около трети всех опрошенных тратят на изучение отзывов более 20 минут. Три четверти респондентов читают больше 5 комментариев пользователей перед покупкой, а 19% — больше 20.

При этом почти 40% опрошенных считают, что отзывы не вполне помогают составить свое мнение о товаре (20% встречают много однотипных отзывов, которые не вызывают доверия, 12% встречают больше необоснованно положительных отзывов, 7% — необоснованно отрицательных).

Почти 20% россиян отметили, что зачастую отзывы сбивают с толку или вовсе дают ложное представление о товаре (16% ответили, что отзывы сбивают с толку и порой из-за них дело так и не доходит до покупки, а еще 2% часто разочаровываются в товаре, даже если отзывы были хорошие).

Несмотря на популярность отзывов, финальное решение о покупке почти половина (44%) респондентов принимают после того, как увидят товар вживую.

Около 40% читателей отзывов в первую очередь хотят узнать мнение пользователей, которые уже видели товар офлайн, именно о внешних характеристиках. Еще 15% изучают отзывы, чтобы посмотреть, как товар выглядит на других людях.

Купить товар без отзывов готовы 44% россиян, но только в том случае, если они покупают его не в первый раз. То есть, уже видели его вживую, примеряли или пользовались им. Еще 14% готовы не изучать отзывы перед покупкой, если покупают что-то офлайн в магазине или торговом центре, где можно тщательно рассмотреть каждую деталь.

Ранее россиянам объяснили, почему не обязательно сохранять чек из магазина.