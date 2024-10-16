Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев анонсировал съезд «Единой России»

Медведев: очередной съезд партии «Единая Россия» пройдет 14 декабря

close
Павел Бедняков/РИА Новости

Очередной съезд партии «Единая Россия» пройдет в середине декабря. Об этом сообщил заместитель главы Совета безопасности РФ и председатель единороссов Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Единая Россия» уже начала подготовку к думским выборам», — отметил он.

По словам Медведева, ближайший съезд партии состоится 14 декабря.

Председатель партии обратил внимание, что нужно готовить «хорошо мотивированных» участников избирательной программы, чтобы представить во время кампании яркий образ будущего.

16 октября Медведев на встрече с руководителями региональных исполкомов заявил, что Украина ведет реестр членов партии «Единая Россия».

14 октября стало известно, что «Единая Россия» усилит взаимодействие внутри структуры и будет развивать его со всеми целевыми аудиториями через партийные проекты, площадки штабов общественной поддержки и институт сторонников партии.

Ранее программу развития сельских территорий назвали одним из приоритетов «Единой России».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами