Медведев анонсировал съезд «Единой России»

Очередной съезд партии «Единая Россия» пройдет в середине декабря. Об этом сообщил заместитель главы Совета безопасности РФ и председатель единороссов Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Единая Россия» уже начала подготовку к думским выборам», — отметил он.

По словам Медведева, ближайший съезд партии состоится 14 декабря.

Председатель партии обратил внимание, что нужно готовить «хорошо мотивированных» участников избирательной программы, чтобы представить во время кампании яркий образ будущего.

16 октября Медведев на встрече с руководителями региональных исполкомов заявил, что Украина ведет реестр членов партии «Единая Россия».

14 октября стало известно, что «Единая Россия» усилит взаимодействие внутри структуры и будет развивать его со всеми целевыми аудиториями через партийные проекты, площадки штабов общественной поддержки и институт сторонников партии.

Ранее программу развития сельских территорий назвали одним из приоритетов «Единой России».