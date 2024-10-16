Пьяная туристка сорвалась с 15-метровой высоты и выжила

Гражданка Британии попала в больницу после того, как упала с 15-метровой высоты в Испании. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел на Майорке. Женщина отправилась на курорт Магалуф, где веселилась на вечеринке. На обратном пути, после поездки на такси, она села на край возвышения на набережной. Так как она была пьяна, туристка не удержалась и сорвалась.

На помощь британке пришли правоохранители и пожарные. У них не сразу получилось добраться до пострадавшей из-за рельефа местности.

Путешественницу госпитализировали. Известно, что она выжила, но о характере травм не сообщается. На кадрах с места заметно, что она в шейном корсете.

Еще один подобный случай произошел недавно в Испании. Турист решил снять контент для соцсетей, для этого он поднялся на 192-метровый мост. Молодой человек вел съемку даже в момент, когда падал на землю. Спасти его не удалось.

Известно, что подъем на мост строго запрещен, но не все прислушиваются к заявлению властей.

Ранее в Ленобласти двое мужчин выпрыгнули из окна, спасаясь от соседа с ножом.