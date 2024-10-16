Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пьяная туристка сорвалась с 15-метровой высоты и выжила

На Майорке туристка попала в больницу, упав с 15-метровой высоты

close
Potashev Aleksandr/Shutterstock

Гражданка Британии попала в больницу после того, как упала с 15-метровой высоты в Испании. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел на Майорке. Женщина отправилась на курорт Магалуф, где веселилась на вечеринке. На обратном пути, после поездки на такси, она села на край возвышения на набережной. Так как она была пьяна, туристка не удержалась и сорвалась.

На помощь британке пришли правоохранители и пожарные. У них не сразу получилось добраться до пострадавшей из-за рельефа местности.

Путешественницу госпитализировали. Известно, что она выжила, но о характере травм не сообщается. На кадрах с места заметно, что она в шейном корсете.

Еще один подобный случай произошел недавно в Испании. Турист решил снять контент для соцсетей, для этого он поднялся на 192-метровый мост. Молодой человек вел съемку даже в момент, когда падал на землю. Спасти его не удалось.

Известно, что подъем на мост строго запрещен, но не все прислушиваются к заявлению властей.

Ранее в Ленобласти двое мужчин выпрыгнули из окна, спасаясь от соседа с ножом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами