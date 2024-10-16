Туриста унесло в море волной, когда он позировал для фото

В Индонезии туриста смыло волной, пока он позировал для фото, стоя на камнях у воды, пишет LADBible.

Как пишут СМИ, 21-летний Рони Джосуа Симанджунтак был унесён в море мощной волной на пляже Кедунг Тумпанг в Восточной Яве. Мужчина стоял на прибрежных камнях и позировал для фотографии, когда произошел инцидент. Вместе с ним рядом находились его друзья, которые кинулись на помощь.

Несмотря на усилия приятелей, им не удалось найти Рони и вытащить его на берег. После этого они обратились в полицию, сообщив о случившемся. Офицеры организовали поиски студента, но пока результатов нет — спасательные работы осложняются непогодой в регионе.

В полиции добавили, что поиски идут уже третий день, и они пока не планируют прекращать работу по этому направлению.

Ранее фотограф провалился в ущелье, пытаясь сделать красивые кадры в Греции.