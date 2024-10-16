Проживающие в РФ молдаване призвали не признавать выборы в республике

Живущие в России граждане Молдавии потребовали признать незаконными предстоящие выборы президента Молдавии и референдум о евроинтеграции. Об этом сообщили представители диаспоры, слова которых передает РИА Новости.

Они передали в посольство республики соответствующую петицию, которую подписали более двух тысяч человек. Документ адресован председателю ЦИК Молдавии Анжелике Караман и послу в России Лилиану Дарию. Граждане также требуют проверить действия президента Молдавии Майи Санду.

Молдаване недовольны тем, что в РФ открылось лишь пять избирательных участков для восьми тысяч зарегистрировавшихся для голосования человек.

16 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Кишинев подготовил всего 10 тысяч бюллетеней для голосования на выборах президента и референдуме по вопросу о вступлении в Евросоюз для 500 тысяч граждан Молдавии, проживающих на территории РФ.

Она уточнила, что в России будут работать всего два избирательных участка в Москве и Санкт-Петербурге, хотя ранее планировалась работа пяти участков. Захарова добавила, что это отражает «истинные ценности режима президента Молдавии Майи Санду».

Ранее эксперт заявил об «открытом и наглом» вмешательстве ЕС в молдавские выборы.