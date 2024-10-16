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Суд в Москве избрал меру пресечения заместителю губернатора Брянской области

Суд в Москве арестовал заместителя губернатора Брянской области Петроченко

Басманный суд в Москве избрал меру пресечения заместителю губернатора Брянской области Александру Петроченко. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу... на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 14 декабря 2024 года», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что ФСБ проводит проверку в отношении замгубернатора Брянской области Александра Петроченко. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. По словам Богомаза, проверка проводится по его инициативе.

Незадолго до этого сообщалось, что следователи и сотрудники правоохранительных органов провели обыски сразу по нескольким адресам по делу о коррупции в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова.

Ранее в Госдуме заявили, что борьба с коррупцией должна происходить открыто и гласно.

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