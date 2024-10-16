Раскрыта новая схема провоза алкоголя на Мальдивы

Российские туристы придумывают различные схемы, чтобы провозить алкоголь на Мальдивы, где на это действует запрет. Некоторые их них раскрыл Telegram-канал Shot.

«Российские туристы не теряют надежды экономно пригубить в райском месте, поэтому каждый раз придумывают новые способы провоза алкоголя в страну», — говорится в публикации.

По данным Shot туристы используют мягкие канистры, детский сок, а также тары из-под шампуня. Но одна из самых передовых разработок — пакеты для жидкостей, которые предварительно приобретаются на маркетплейсах. Источник отмечает, что в аэропорту они считываются как одежда, поэтому провезти их возможно.

По местным законам туристы могут употреблять алкоголь только в специально отведенных местах. Как правило, это отели по системе «все включено», а также бары на их территориях. В среднем бутылка вина в таких заведениях стоит от 12 до 60 тысяч рублей.

До этого в Российском союзе туриндустрии сообщили, что в этом году россияне стали заметно больше путешествовать, даже с учетом роста цен на билеты и отели. Так, из зарубежных направлений популярностью пользуются Турция, Египет, а также ОАЭ, Куба, Мальдивы и другие.

Ранее россиянам назвали самые бюджетные направления для путешествий осенью.