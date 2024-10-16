В Ливане зафиксировали случай холеры

Случай холеры зарегистрирован на севере Ливана на фоне потока беженцев с юга страны, риск распространения болезни очень высок. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости.

Представитель ВОЗ в Ливане Абдинасир Абубакар рассказал, что на днях был подтвержден случай заболевания холерой на севере страны в районе, где население не было вакцинировано.

«С прибытием сотен тысяч людей, спасающихся бегством с юга страны, которые не имеют никакой защиты от этого заболевания, риск передачи очень высок», — сказал он.

Холера — острая диарейная инфекция, вызываемая бактерией Vibrio cholerae при попадании в организм зараженных пищевых продуктов или воды.

Исторически холера была распространена в Индии, а река Ганг была основным источником инфекции. Болезнь распространилась по всему миру в начале XX века, что привело к нескольким пандемиям.

С 1 октября Израиль проводит наземную операцию против сил «Хезболлы» на юге Ливана, в результате чего более миллиона человек стали беженцами.

Ранее врач назвал главную опасность холеры.