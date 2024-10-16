В Москве откроется крупнейший скалолазный центр России

В Москве 6 ноября пройдет торжественная церемония открытия Центра скалолазания ЦСКА, который станет крупнейшим в России. Об этом сообщает Федерация скалолазания России.

Отмечается, что новый центр станет первым в стране специализированным спортивным комплексом для скалолазания.

«Это один из крупнейших в мире центров и уникальный по своему функционалу комплекс в мировых масштабах», — говорится в сообщении.

Общая площадь скалодромов составляет 5 тысяч квадратных метров. При этом для того, чтобы проводить соревнования любого уровня без прерывания тренировочного процесса, центр был разделен на соревновательный зал с трибунами на 1300 мест и несколько тренировочных залов.

Как уточнили в Федерация скалолазания России, открытие нового центра приурочено к проведению первых соревнований на его площадке. Так, с 6 по 8 ноября на скалодромах спорткомплекса будут разыграны награды в олимпийских дисциплинах.

Отмечается, что после церемонии открытия пройдет финал всероссийских соревнований в лазании на скорость, а в следующие два дня Кубок России в двоеборье (боулдеринг+лазание на трудность).

Также на скалодромах комплекса проведут Кубок ЦСКА по параскалолазанию, которое включено в программу Паралимпийских игр.

В соревнованиях примут участие порядка 200 ведущих спортсменов России из 25 регионов. В их числе участники Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, обладатели Кубка мира и рекордов мира, многократные чемпионы России.

Отмечается, что объект построен Министерством обороны РФ по техническому заданию, подготовленному совместно Федерацией скалолазания России и ФАУ МО РФ ЦСКА.