Прокуратура заявила о лудомании у генерала Ивана Попова

Сторона обвинения считает, что экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова сумели привлечь к хищению металлопроката из-за его лудомании (патологической склонности к азартным играм — «Газета.Ru»). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова прокурора.

По версии следствия, генерал-лейтенант Олег Цоков воспользовался состоянием Попова и втянул его в преступную схему вместе с предпринимателем Сергеем Моисеевым с целью личного обогащения. В результате были похищены металлоконструкции на сумму свыше 114,5 млн рублей.

«Зная увлеченность Попова ставками на результаты спортивных событий, путем подкупа его жены автомобилем, стоимость которого составляет около 4 млн рублей, путем уговора Моисеева, разработал преступный план», — заявил прокурор.

Уголовное дело в отношении Цокова прекратили, поскольку военного не стало летом 2023 года.

В мае cуд арестoвал Попова на два месяца. По версии CК, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи.

Попов вину не признал, а также заявлял, что судья по его делу к нему предвзят.

Ранее Попов заявил, что все командиры 58-й армии готовы дать показания в его пользу в рамках уголовного дела.