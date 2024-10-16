Эксперт оценил перспективу разблокировки Discord

На сегодняшний день затруднительно судить о вероятности снятия ограничений с сервиса Discord, так как Роскомнадзор не раскрыл точные цели и причины такой ситуации. С учетом этой позиции шансы на то, что ведомство изменит решение, крайне малы, даже с учетом удаления с платформы противоправных материалов, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт назвал РКН совершенно непрозрачной структурой с юридической точки зрения, отметив, что россияне не могут сами видеть, какие именно страницы того или иного ресурса вызывают у него претензии.

«Поэтому фактически нам остается верить на слово, что контент, который Discord должен был удалить, не удалён, и потому Роскомнадзор не видит причин для изменения ограничений», — объяснил специалист.

Вряд ли блокировка с Discord будет снята, так как очевидно, что РКН имеет свои цели, не называя их населению, добавил он. Сообщение о каких-то страницах – это часть формального подхода, вряд ли суть только в этом, считает он.

В то же время владельцы Discord могут быть заинтересованы в разблокировке в РФ, но опять же – вряд ли они могут сделать что-то для этого, так как их действия не приведут к реальным изменениям в силу отсутствия прозрачности всего этого процесса, заключил Муртазин.

Напомним, популярную платформу Discord одна за другой заблокировала сначала Россия, а затем Турция. Власти стран обвиняют соцсеть в наличии запрещенного контента. Некоторые пользователи при этом отмечают, что противоправную информацию в мессенджере можно было найти только целенаправленно, а для обычных людей он был полезен, в том числе, в работе. Подробнее об этом и обещаниях Госдумы переубедить РКН – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что представители Discord удалили противоправный контент.