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Пиццерия спасла жизнь клиенту, узнав, что ему нужна донорская почка

Unilad: в США пиццерия спасла жизнь клиенту, которому требовалась донорская почка

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theoalano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США пиццерия спасла жизнь клиенту, узнав, что ему нужна донорская почка, пишет Unilad.

Пиццерия Lucali в Бруклине, принадлежащая Марку Яконо, считается одним из лучших заведений района и привлекает множество знаменитостей, среди которых Эд Ширан, Дэвид Бекхэм и Пол Маккартни. Однако за кулисами популярного ресторана развернулась трогательная история.

Частый посетитель пиццерии Lucali Тео Алано тяжело перенес COVID-19 и позже узнал, что у него развилась почечная недостаточность. После экстренной госпитализации врачи сообщили ему, что его жизнь под угрозой — нужно пересаживать почку, но ждать трансплантации по спискам нужно около 10 лет.

Отчаявшись, Тео обратился за помощью в соцсети, где его призыв заметил Марк Яконо — владелец пиццерии Lucali. Ресторатор сделал репост публикации в аккаунт заведения, на который подписано более 200 тысяч человек. Пост привлек внимание Расти Растелло, который решил стать донором, так как из-за личной трагедии давно хотел помочь кому-то с пересадкой органов.

После множества тестов выяснилось, что почка Расти подойдет Тео, и оба мужчины легли на операцию, которая завершилась успешно.

Ранее специалисты нашли связь между COVID-19 и ухудшением здоровья почек.

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