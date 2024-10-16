В США пиццерия спасла жизнь клиенту, узнав, что ему нужна донорская почка, пишет Unilad.

Пиццерия Lucali в Бруклине, принадлежащая Марку Яконо, считается одним из лучших заведений района и привлекает множество знаменитостей, среди которых Эд Ширан, Дэвид Бекхэм и Пол Маккартни. Однако за кулисами популярного ресторана развернулась трогательная история.

Частый посетитель пиццерии Lucali Тео Алано тяжело перенес COVID-19 и позже узнал, что у него развилась почечная недостаточность. После экстренной госпитализации врачи сообщили ему, что его жизнь под угрозой — нужно пересаживать почку, но ждать трансплантации по спискам нужно около 10 лет.

Отчаявшись, Тео обратился за помощью в соцсети, где его призыв заметил Марк Яконо — владелец пиццерии Lucali. Ресторатор сделал репост публикации в аккаунт заведения, на который подписано более 200 тысяч человек. Пост привлек внимание Расти Растелло, который решил стать донором, так как из-за личной трагедии давно хотел помочь кому-то с пересадкой органов.

После множества тестов выяснилось, что почка Расти подойдет Тео, и оба мужчины легли на операцию, которая завершилась успешно.

Ранее специалисты нашли связь между COVID-19 и ухудшением здоровья почек.