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На официальном сайте ДОСААФ появилась реклама проституток

Официальный сайт ДОСААФ опубликовал статью о различиях между типами проституток

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

На официальном сайте Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России появилась статья, рекламирующая услуги проституток. С текстом, размещенным на портале, ознакомилась «Газета.Ru».

В материале описываются «две основные категории проституток»: салонные и «индивидуалки», а также объясняются различия между ними. По неизвестной причине, автор статьи делает акцент на преимуществах, которые предоставляют клиентам «индивидуалки Уфы», которые обладают «специальными навыками и техниками».

В заключении статьи делается вывод о том, что выбор проститутки — это личное дело каждого, а самое главное — это «взаимное согласие и уважение».

ДОСААФ — это общероссийская общественно-государственная организация, цель которой — содействие укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности. Региональные отделения организации существуют в 80 субъектах Российской Федерации.

20 сентября в сети появилось видео с мужчиной, похожим на 36-летнего депутата КПРФ Дениса Парфенова, который занимался сексом в Госдуме с проституткой. Подробнее о ситуации и ее последствиях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что хакеры атаковали правительственный сервис ГАС «Правосудие».

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