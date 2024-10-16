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Площадь пожара на аэродроме в Щелково увеличилась

112: площадь пожара на аэродроме в Щелково выросла до 800 кв. м

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Shutterstock

Площадь пожара на аэродроме в подмосковном Щелково увеличилась до 800 квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Тушение продолжается, локализовать возгорание пока не удается», — говорится в сообщении.

До этого РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщал, что пожар произошел в здании на территории подмосковного аэродрома Чкаловский. Все, кто находился в помещении, эвакуировались до приезда пожарных, пострадавших в результате инцидента нет.

Также в поселке Таксимо в Муйском районе Бурятии дети устроили пожар в двухквартирном доме. К моменту прибытия пожарных пламя охватило одну из комнат на втором этаже, из дома самостоятельно эвакуировались трое детей и один взрослый. Тушили возгорание почти час, огонь повредил 20 кв. м., никто не пострадал.

Ранее на Алтае произошел пожар в ресторане.

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