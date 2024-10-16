На территории аэродрома в Подмосковье произошел пожар

Пожар произошел в здании штаба на территории подмосковного аэродрома Чкаловский. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным журналистов, люди эвакуировались до приезда пожарных. Пострадавших в результате инцидента нет.

До этого, 16 октября, двое детей в поселке Таксимо на севере республики Бурятия устроили пожар в двухквартирном доме во время игры. На момент прибытия пожарных пламя охватило одну из комнат на втором этаже. Трое детей, а также один взрослый выбрались из здания самостоятельно до прибытия МЧС. С пожаром удалось справиться за час, пострадавших нет, огонь повредил примерно 20 кв. м.

14 октября сообщалось, что в селе Капитоновка в Якутии загорелся склад цеха по производству сэндвич-панелей. По данным ведомства, пожар распространился на площади 1,2 тысячи квадратных метров. На месте работали более 40 спасателей и девять машин.

Ранее на Алтае произошел пожар в ресторане.