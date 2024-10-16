Генерал Попов заявил, что судья по его делу имеет личную заинтересованность

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов подал ходатайство об отводе председательствующего судьи Дмитрия Летуновского, усмотрев в его действиях личную заинтересованность. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, об этом Попов заявил в Тамбовском гарнизонном военном суде перед началом процесса.

«В судебном заседании были установлены обстоятельства, дающие [основания] полагать, что судья Дмитрий Летуновский лично заинтересован в исходе данного уголовного дела. В действиях председательствующего [Летуновского] однозначно усматривается предвзятость по отношению ко мне», — пояснил Попов.

До этого РИА Новости сообщало, что уголовное дело о взяточничестве, возбужденное против бывших сотрудников парка «Патриот», не связано с делом бывшего заместителя главы Минобороны РФ Павла Попова и директора парка Вячеслава Ахмедова.

Ранее по делу Попова погасили часть нанесенного ущерба.