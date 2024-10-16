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Турецкая телеведущая оказалась в прямом эфире во время землетрясения

Ведущая турецкого телеканала оказалась в прямом эфире во время землетрясения

Ведущая турецкого телеканала ERTV Хюлья Кая оказалась в прямом эфире во время землетрясения. Своими впечатлениями о произошедшем она поделилась с Habertürk.

Студия канала, откуда вела трансляцию Кая, располагается в провинции Малатья на востоке Турции. После начала землетрясения она прокомментировала свое состояние перед камерами, призвав коллег включить титры, однако затем осталась в эфире. При этом на фоне были слышны женские крики, а сама студия ощутимо затряслась, что было видно по трансляции.

Позднее Кая рассказала, что уже не раз сталкивалась с землетрясениями во время трансляций, и они уже стали для нее рутиной, однако землетрясение 16 октября стало особенно сильным и продолжительным.

«Для нас это стало рутиной, но психологические травмы остаются», — подчеркнула она.

16 октября на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Сейсмическое явление было зафиксировано в 7:46 по времени UTC (10:46 мск) в 46 км к востоку от города Малатья. Очаг залегал на глубине 9 км. Информация о возможных разрушениях не поступала.

Ранее президент Молдавии Санду застала землетрясение в прямом эфире.

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