Победителей первого конкурса Фонда президентских грантов 2025 года объявят в январе

Завершился прием проектов на первый конкурс Фонда президентских грантов 2025 года. В этот раз на поддержку фонда претендовало 9883 инициативы некоммерческих организаций из 89 регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Топ-3 популярных грантовых направления по количеству поданных заявок составили «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» — 1760 (17,8% от общего числа инициатив), «сохранение исторической памяти» — 1597 (16,2%), «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» — 1553 (15,7%).

В основном заявители запросили гранты в группе до 1 млн рублей — 4551 инициатива (46,0%) и на сумму от 1 до 5 млн рублей — 4416 поданных проектов (44,7%).

Заседание объединенного экспертного совета, на котором будет принято решение по заявкам, поданным с нарушениями положения о конкурсе, пройдет 25 октября.

Победителей конкурса объявят в январе. Финансирование поддержанных инициатив начнется с 1 февраля.

За время работы Фонда президентских грантов с апреля 2017 года на его конкурсы было представлено 176 886 проектов. 30 610 из них уже получили поддержку на общую сумму 66 млрд рублей. 7,5 млрд рублей выделены фондом в 2021–2024 годах на конкурсное финансирование некоммерческих организаций на региональном уровне.