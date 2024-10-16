Бывшему главному наркологу Минздрава запросили 8 лет колонии

Прокурор просит суд приговорить бывшего главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна к 8 годам колонии по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Брюна задержали 19 августа 2022 года. Вместе с ним по делу проходит его коллега Владимир Якушев.

В прошлом месяце следствие завершило свое расследование. Кроме того, суд арестовал имущество фигурантов дела.

По данным столичной прокуратуры, Брюн похитил средства департамента здравоохранения Москвы. Изначально ущерб оценивался в 20 млн рублей, но позже эта сумма выросла до 138 млн рублей.

Речь идет о мошенничестве при закупках тест-систем для определения маркера хронического алкоголизма в организме. Такие тесты собирались ввести при получении водительских прав.

Ранее коллега Брюна признал вину по делу о мошенничестве.