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Психолог объяснил, как без труда ужиться большой семье в одном доме

Психолог Хакимов: в большой семье важно уметь донести свою позицию

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В большой семье могут возникать конфликты, поскольку у каждого из ее членов свои взгляды, привычки и интересы. Чтобы успешно решать разногласия, важно научиться без лишних эмоций доносить свою позицию и идти на компромиссы. Такой совет в интервью РИАМО дал специалист Московской службы психологической помощи департамента труда и социальной защиты населения Денис Хакимов.

«Разговор важен для обмена информацией и мнениями в самых разных ситуациях. Если есть недовольство, то необходимо научиться в ясной и доступной форме, без обвинений и криков объяснять свою позицию. Именно корректное и уважительное общение укрепит семейные узы», — подчеркнул специалист.

Также, по его словам, стоит разделить обязанности — кто и в какие часы что делает. Сюда относятся походы в магазин, уборка, приготовление пищи или вынос мусора.

Психиатр, член Общественного совета по вопросам психического здоровья при главном психиатре-эксперте Минздрава РФ Надежда Соловьева до этого рассказала, что россияне чаще всего обращаются к психологу с такими проблемами, как одиночество и чувство неполноценности.

Что касается психических расстройств, то чаще всего среди россиян встречаются тревожно-депрессивные, у молодежи и детей — расстройства аутистического спектра, а у представителей старшего поколения — когнитивные проблемы, отметила она.

Ранее психолог назвала признаки эмоционального насилия в отношениях.

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