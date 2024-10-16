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Гособвинение попросило суд взыскать с бывшего главного нарколога России 44 млн рублей

ТАСС: прокурор просит взыскать с экс-главного нарколога РФ Брюна 44 млн рублей

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Представитель государственного обвинения потребовал взыскать с бывшего главного нарколога России Евгения Брюна и других фигурантов его дела 44 млн рублей в качестве компенсации ущерба по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вердикт Кузьминского суда Москвы.

Отмечается, что прокурор попросил суд приобщить исковое заявление к материалам дела.

Брюн был задержан 19 августа 2022 года. Вместе с ним по делу проходит его коллега Владимир Якушев. Обоих отправили под домашний арест.

11 сентября 2024 года суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава России. Однако в материалах не уточняется, какие именно объекты недвижимости арестованы у Брюна.

Следствие по делу Брюна завершено.

Ранее прокуроры потребовали вернуть Минобороны историческую виллу.

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