Детский омбудсмен проверит семью из Екатеринбурга, где дедушка убил младенца

Семья из Екатеринбурга, в которой дедушка убил полуторамесячного младенца, не попадала в поле зрения социальных служб. Об этом «Газете.Ru» сообщил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Пока выясняется, состояла ли семья на учете.

«Очередная трагедия. Что касается преступления как такового — это не полномочия уполномоченного по правам ребенка. Это действия правоохранительных органов, которые сейчас проводятся в полном объеме. Мы со своей стороны, когда немножко ситуация утихнет, поработаем с комиссией по делам несовершеннолетних: состояла семья на учете или не состояла. Пока по первым данным, семья не вызывала особых вопросов. Мы посмотрим, проводилась ли какая-то работа, будем разбираться. А пока это просто трагедия, надо ее переживать», — сказал Мороков.

Омбудсмен отметил, что в семье есть другие дети школьного возраста. Сейчас с ними работают специалисты.

«Я бы обратил внимание на то, что образовательная организация очень быстро включилась в эту тему, начали работать с другими несовершеннолетними участниками этой истории, кто в школе учится. Мне кажется, это правильно. Сейчас очень важно из этой ужасной ситуации выйти с наименьшими потерями для других», — заключил он.

В ночь на 16 октября екатеринбуржец Дмитрий Кучин убил младенца в квартире на Инженерной улице. По предварительной информации, мужчина вернулся домой с работы и его взбесило, что ребенок плачет.

По данным СМИ, Кучин был женат на женщине по имени Алена. У нее есть старший сын Андрей, он жил с матерью, отчимом и молодой женой в одной квартире. Младенец появился в семье в сентябре этого года.

Отец убитого ребенка Андрей, который находится на СВО, рассказал изданию «Е1.RU», что Кучин не пил и «всегда был адекватным». Предполагаемый убийца уже был судим за нападение на женщину с табуреткой — он сломал ей ребра.

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