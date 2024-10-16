Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Детский омбудсмен проверит семью из Екатеринбурга, где дедушка убил младенца

Омбудсмен Мороков: семья из Екатеринбурга, где мужчина убил младенца, не вызывала вопросов

close
Телеграм-канал «SHOT»

Семья из Екатеринбурга, в которой дедушка убил полуторамесячного младенца, не попадала в поле зрения социальных служб. Об этом «Газете.Ru» сообщил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Пока выясняется, состояла ли семья на учете.

«Очередная трагедия. Что касается преступления как такового — это не полномочия уполномоченного по правам ребенка. Это действия правоохранительных органов, которые сейчас проводятся в полном объеме. Мы со своей стороны, когда немножко ситуация утихнет, поработаем с комиссией по делам несовершеннолетних: состояла семья на учете или не состояла. Пока по первым данным, семья не вызывала особых вопросов. Мы посмотрим, проводилась ли какая-то работа, будем разбираться. А пока это просто трагедия, надо ее переживать», — сказал Мороков.

Омбудсмен отметил, что в семье есть другие дети школьного возраста. Сейчас с ними работают специалисты.

«Я бы обратил внимание на то, что образовательная организация очень быстро включилась в эту тему, начали работать с другими несовершеннолетними участниками этой истории, кто в школе учится. Мне кажется, это правильно. Сейчас очень важно из этой ужасной ситуации выйти с наименьшими потерями для других», — заключил он.

В ночь на 16 октября екатеринбуржец Дмитрий Кучин убил младенца в квартире на Инженерной улице. По предварительной информации, мужчина вернулся домой с работы и его взбесило, что ребенок плачет.

По данным СМИ, Кучин был женат на женщине по имени Алена. У нее есть старший сын Андрей, он жил с матерью, отчимом и молодой женой в одной квартире. Младенец появился в семье в сентябре этого года.

Отец убитого ребенка Андрей, который находится на СВО, рассказал изданию «Е1.RU», что Кучин не пил и «всегда был адекватным». Предполагаемый убийца уже был судим за нападение на женщину с табуреткой — он сломал ей ребра.

Ранее сообщалось, что 13-летняя девочка напала на своих сестер с ножом в Тольятти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами