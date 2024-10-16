«Аэрофлот» обновил меню в классе «Эконом»

«Аэрофлот» обновил меню для пассажиров класса «Эконом» на рейсах длительностью от 3 часов, сообщает пресс-служба авиакомпании.

На рейсах из Москвы длительностью более 7 часов появилась новая закуска – филе сельди с картофелем и зеленым горошком, а также новый десерт – абрикосовое пирожное с тропическими фруктами. На горячее в зависимости от направления полета пассажирам предложат куриные тефтели со сливочно-грибным соусом и жареным картофелем, шампиньонами и брокколи, говядину в кунжутном соусе с рисом, стручковой фасолью и морковью, либо курицу с овощами, фасолью, кускусом и брокколи.

Пассажиры длительных рейсов, вылетающие из Москвы, смогут попробовать на завтрак мясную нарезку со свежими овощами, овсяную кашу на безлактозном молоке или блины с вишневым соусом и шоколад.

Также на рейсах длительностью от 3 до 7 часов, которые вылетают из Москвы, пассажиры смогут попробовать на завтрак омлет с куриной колбаской, брокколи и овощным соусом, кукурузную кашу с тропическими фруктами или блины с яблоком и изюмом. На этих же рейсах на горячее появился кебаб из индейки с томатным соусом, рисом и овощами, а также тушеная с пенне баранина и перец на гриле.

В «Аэрофлоте» напомнили, что меню класса «Эконом» обновляется раз в полгода.