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Врач из Нижнего Новгорода лишилась 3 млн рублей, поверив «сотрудникам Минздрава»

В Нижнем Новгороде врач лишилась 3 млн рублей после звонка мошенников

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Ilya Naymushin/Reuters

В Нижнем Новгороде телефонные мошенники под видом сотрудников Минздрава заставили врача оформить кредит и перевести им 3 млн рублей. Об этом сообщает портал News NN.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 52-летняя врач, сотрудница нижегородского центра борьбы со СПИД сообщила, что стала жертвой мошенников. По словам россиянки, неизвестные связались с ней от имени Минздрава и сообщили, что ей необходимо оформить кредит на 3 млн рублей.

Следуя инструкциям аферистов, нижегородка приобрела телефон за 20 тысяч рублей и с его помощью перевела деньги на указанный счет. После этого злоумышленники перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

До этого крупную сумму перевела аферистам жительница Владикавказа. Она поверила в историю о том, что кто-то якобы пытается снять с ее счета деньги и отправить на нужды экстремистов. Всего женщина совершила 47 переводов, мошенники получили от нее более 16 миллионов рублей.

Ранее москвичка отправила аферистам более 20 млн рублей, поверив «сотрудникам ФСБ».

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