Суд приговорил жителя Запорожской области к 15 годам за участие в террорсообществе

Южный окружной военный суд приговорил жителя Запорожской области Дмитрия Кравцова к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей за участие в террористическом сообществе. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным суда, в апреле – мае 2022 года неизвестные лица, действуя в интересах Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и других «украинских военизированных формирований», создали террористическое сообщество.

В середине мая 2022 года участники сообщества привлекли Кравцова к своей деятельности, написав ему в интернете. Они попросили россиянина собирать и предоставлять им сведения о лицах из числа жителей города Бердянска Запорожской области, публично выступающих в поддержку действий России на Украине.

Кравцов принял предложение участников террористического сообщества и передавал им полученную информацию. Кроме того, он незаконно приобрел взрывные устройства и взрывчатое вещество, которые хранил для последующего использования при совершении на территории Бердянска теракта.

Также Кравцов, предлагая денежное вознаграждение, склонял своих знакомых принять участие в деятельности сообщества.

Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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