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Cын фотографа, прославившегося за «освещение осады Сараево», ударил его ножом в шею

Сын британского военного фотографа Пола Лоу нанес ему ножевое ранение в шею

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Кадр видео: paullowephotography/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британский фотожурналист Пол Лоу был ранен ножом на туристической тропе в Калифорнии, а его сын-подросток арестован. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на полицию.

Лоу был найден 12 октября в горах Сан-Габриэль. Врачи не смогли его спасти.

У 60-летнего мужчины было ножевое ранение в шею.

Окружной прокурор округа Лос-Анджелес сообщил агентству PA, что 19-летнему сыну Лоу Эмиру предъявлено обвинение, и он должен предстать перед судом Уэст-Ковины 16 октября.

По данным полиции, трагедия произошла около 15:28 по местному времени на маршруте с названием Mount Baldy Road, недалеко от водопадов Stoddard Canyon Falls. Очевидцы позвонили в полицию и заявили, что нашли «взрослого белого мужчину с травмой верхней части туловища».

Также свидетели увидели другого молодого мужчину, который поспешно уезжал с места происшествия, но через несколько километров попал в дорожно-транспортное происшествие. Это оказался сын фотографа, его задержали.

Другие подробности инцидента пока неизвестны.

В последнее время Пол Лоу преподавал в Королевском колледже Лондона, он был приглашенным профессором военных исследований.

Ранее иностранных журналистов в Курской области призвали приравнять к боевикам.

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