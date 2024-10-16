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Москвичам рассказали о погоде на среду

Облачная погода и температура до 8°С тепла ожидаются в Москве в среду

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РИА «Новости»

Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и температура до плюс 8°С прогнозируются в Москве в среду, 16 октября. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице составит 6-8°С. С наступлением ночи ожидается похолодание, температура опустится до нуля градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

В Московской области температура воздуха может колебаться и составит примерно 4-9°С. К ночи похолодает до -2°С.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни сразу в четырех регионах России ожидается похолодание. Морозы ожидаются на севере Красноярского края, в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье. В последних двух температура воздуха опустится до -21°С.

16 октября Вильфанд сообщил, что уже больше половины территории России покрыто снегом.

Ранее Вильфанд напомнил москвичам, что зима уже близко.

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