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Следствие по делу главного кадровика Минобороны продлили до 2025 года

Следствие по делу бывшего главного кадровика МО Кузнецова продлено до 2025 года

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Главное управление кадров Минобороны РФ

Срок следствия по делу бывшего главного кадровика Минобороны России Юрия Кузнецова продлен до 2025 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на судебные материалы.

«Срок предварительного следствия по уголовному делу Кузнецова продлен до 12 января 2025 года», — говорится в документе.

По данным Следственного комитета, Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 годах Кузнецов, будучи начальником управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получил взятку от коммерческих структур. Взамен он обещал помогать им.

Представитель защиты генерала Марина Финкель позже сообщила, что Кузнецов не признает вину в получении взятки.

Во время одного из судебных заседаний по этому делу Кузнецов пожаловался на заболевания, которые получил, когда помогал с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Ранее сообщалось, что генерал Кузнецов не стал общаться с правозащитниками в СИЗО.

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