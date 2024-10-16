Жена Зеленского раскрыла число инвалидов на Украине

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что в настоящее время в ее стране только официально есть 3 млн граждан с инвалидностью. Соответствующий пост она опубликовала в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам жены главы государства, с начала вооруженного конфликта в феврале 2022 года на Украине стало на 300 тысяч инвалидов больше.

Она также отметила, что таким людям требуется полноценная реабилитация.

В октябре пленный украинский военнослужащий Юрий Марсюк рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимает в ряды армии инвалидов, которым ампутировали руки или ноги.

В июле директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что, согласно самым оптимистичным прогнозам, к 2033 году население Украины сократится до 35 млн человек.

Также она напомнила, что исторический максимум населения Украины был зафиксирован в 1993 году и составил 52 млн человек.

Ранее на Украине мобилизованного инвалида с тремя пальцами сделали пулеметчиком.