В МЧС напомнили, как правильно вызвать скорую помощь

Скорую медицинскую помощь при различных чрезвычайных ситуациях можно вызвать по единому номеру экстренных служб 112. Об этом рассказали на сайте МЧС.

«С 2013 года единым телефонным номером для вызова экстренных служб стал номер «112». По нему можно вызвать спасателей, полицейских и скорую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что при вызове скорой помощи по номеру 112 необходимо сообщить, где состоялось происшествия, сколько людей пострадали, а также оказывается ли им помощь на данный момент. Трубку следует положить только после того, как диспетчер скажет, что вызов принят.

Незадолго до этого МЧС рассказало как подготовить к зиме дачу в Сибири. В ведомстве призвали сибиряков увезти газовые баллоны с дачи перед тем, как покинуть летний дом на зиму. Перед отъездом в доме надо не забыть отключить электричество, чтобы избежать риска возникновения короткого замыкания.

Ранее в МЧС рассказали о влиянии ливней на уровень воды в реках Сочи.