Комитет Госдумы не поддержал проект об альтернативе ЕГЭ

Комитет Госдумы по просвещению отклонил законопроект о предоставлении возможности выбирать сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) или госэкзаменов по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Яну Лантратову.

По словам депутата, причиной отклонения законопроекта стала вероятная несопоставимость процедур и результатов экзаменов, сданных в разных формах. Лантратова отметила, что введение альтернативы ЕГЭ может создать неравные условия при поступлении в вузы и не сможет обеспечить единство подходов к оценке результатов освоения образовательной программы.

Парламентарий уточнила, что такой позиции придерживается большая часть комитета. При этом, по ее словам, фракция »Справедливая Россия — За правду» с указанными аргументами не согласна — ее члены считают, что при выборе между ЕГЭ и государственной итоговой аттестацией по основным образовательным программам, единицы сделают выбор в пользу ЕГЭ.

«Поэтому продолжим выступать против такой формы экзамена», — подчеркнула Лантратова.

В конце сентября министерство науки и высшего образования России разработало новый перечень вступительных испытаний для поступления в вузы. Согласно проекту указа, русский язык останется обязательным предметом для абитуриентов. Они также обязательно будут сдавать один профильный предмет из списка рекомендованных для конкретной специальности. Вуз имеет право самостоятельно выбрать профильный предмет или дать право выбора абитуриенту.

Ранее школьникам посоветовали уже сейчас готовиться к ЕГЭ по русскому и литературе.