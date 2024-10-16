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Венгерская авиакомпания приостановила полеты в Израиль

Авиакомпания Wizz Air приостановила полеты в Тель-Авив из-за ситуации в регионе

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Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Венгерская авиакомпания Wizz Air заявила о приостановке полетов в Тель-Авив и из него до января 2025 года в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение лоукостера.

«В связи с текущей ситуацией в регионе Wizz Air временно приостанавливает полеты в Тель-Авив и из Тель-Авива до 14 января 2025 года включительно», — сказано в заявлении.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч членов палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. После этого еврейское государство начало операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

1 октября Иран во второй раз в истории атаковал Израиль баллистическими ракетами. Всего их было выпущено около 180, большую часть удалось перехватить. Причиной обстрела стало уничтожение Израилем объектов палестинского движения ХАМАС и ливанского движения «Хезболла».

Ранее Израиль сообщил США о возможных ударах по иранским военным целям.

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