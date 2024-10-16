В российских ресторанах могут ввести квоту на отечественное вино

Рестораны могут обязать включать в меню и винные карты до 20% отечественного вина, соответствующее предложение сделал Минпромторг. Информация об этом опубликована на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Инициатива направлена на поддержку российских производителей. Как пояснили эксперты изданию «Известия», квота позволит добиться более широкой представленности продукции на российском рынке.

Исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников сообщил, что организация также предлагала ввести квоту в ресторанах, но в 50%. Однако сотрудники Минпромторга остановились на 20%.

«Если мы придем в винотеку, там может быть 3–4 тыс. наименований вина. Если мы придем в маленький магазин, который работает в формате дискаунтера, там всех вин будет 30 наименований», — пояснил Плотников.

Незадолго до этого сообщалось, что российские производители алкоголя за январь — сентябрь нарастили выпуск игристых вин на 27,6% в годовом выражении, до 11,15 млн декалитров.

Ранее сообщалось, что в посольстве РФ готовы изучить вопрос совместного производства вина с Чили.