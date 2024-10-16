Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российских ресторанах могут ввести квоту на отечественное вино

Минпромторг предложил ввести в ресторанах квоту на отечественное вино

close
Shyripa Alexandr/Shutterstock/FOTODOM

Рестораны могут обязать включать в меню и винные карты до 20% отечественного вина, соответствующее предложение сделал Минпромторг. Информация об этом опубликована на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Инициатива направлена на поддержку российских производителей. Как пояснили эксперты изданию «Известия», квота позволит добиться более широкой представленности продукции на российском рынке.

Исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников сообщил, что организация также предлагала ввести квоту в ресторанах, но в 50%. Однако сотрудники Минпромторга остановились на 20%.

«Если мы придем в винотеку, там может быть 3–4 тыс. наименований вина. Если мы придем в маленький магазин, который работает в формате дискаунтера, там всех вин будет 30 наименований», — пояснил Плотников.

Незадолго до этого сообщалось, что российские производители алкоголя за январь — сентябрь нарастили выпуск игристых вин на 27,6% в годовом выражении, до 11,15 млн декалитров.

Ранее сообщалось, что в посольстве РФ готовы изучить вопрос совместного производства вина с Чили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами