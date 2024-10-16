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Врач Старцева назвала причины возникновения рака молочной железы

Врач Старцева: к раку груди может привести курение и стресс

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Freepik.com

На сегодняшний день рак молочной железы является самым распространенным онкологическим заболеванием у женщин. Причины его возникновения назвала профессор кафедры онкологии Сеченовского университета Олеся Старцева, пишут «Известия».

Часто развитие рака молочной железы связано напрямую с генетикой конкретного пациента, однако есть и другие факторы, которые влияют на организм и повышают риск болезни.

«Среди других факторов... <...> которые могут вызвать поломку гена — радиация, профессиональные вредности, курение и, конечно, стресс», — рассказала она.

Недавно ученые из Университета Хэбэй (Китай) в составе научного коллектива установили, что вызывающие перхоть дрожжевые грибы Malassezia globosa могут ускорять рост раковых опухолей молочной железы у мышей.

В свою очередь, заведующая отделением диагностики и лечения заболеваний молочной железы и репродуктивной системы онкологического центра № 1 ГКБ им. Юдина Вера Диденко рассказывала, что здоровый образ жизни поможет снизить риск развития рака молочной железы.

Ранее генетик назвала две главных причины развития рака груди.

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