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Кличко предупредил о беспилотниках в небе над Киевом

Кличко заявил о беспилотниках над Киевов и о работе сил ПВО

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Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил в своем Telegram-канале о беспилотниках над столицей Украины и возможной работе сил противовоздушной обороны (ПВО).

«Вражеские БПЛА над Троещиной (один из районов Киева. — Прим. ред.). Могут работать силы ПВО», — написал градоначальник.

Он призвал местных жителей найти укрытие.

Утром 7 октября новостное агентство УНИАН сообщило о взрыве на территории Киева. Комментируя ситуацию, в военной администрации города заявили, что в украинской столице сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Мэр Кличко, в свою очередь, призвал жителей пройти в укрытия.

Вечером 5 октября в Киеве произошла серия взрывов. Как писало местное издание «Страна.ua», украинская столица подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, из-за чего в городе сработали системы противовоздушной обороны.

Ранее Кличко сообщил о взрыве на автотранспортном предприятии Киева.

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