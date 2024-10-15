Кличко предупредил о беспилотниках в небе над Киевом

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил в своем Telegram-канале о беспилотниках над столицей Украины и возможной работе сил противовоздушной обороны (ПВО).

«Вражеские БПЛА над Троещиной (один из районов Киева. — Прим. ред.). Могут работать силы ПВО», — написал градоначальник.

Он призвал местных жителей найти укрытие.

Утром 7 октября новостное агентство УНИАН сообщило о взрыве на территории Киева. Комментируя ситуацию, в военной администрации города заявили, что в украинской столице сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Мэр Кличко, в свою очередь, призвал жителей пройти в укрытия.

Вечером 5 октября в Киеве произошла серия взрывов. Как писало местное издание «Страна.ua», украинская столица подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, из-за чего в городе сработали системы противовоздушной обороны.

Ранее Кличко сообщил о взрыве на автотранспортном предприятии Киева.