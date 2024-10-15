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В Ивановской области мальчик отравился наркотиками своего отца

В Ивановской области мужчину осудили за отравление сына наркотиками

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Mariaprovector/Shutterstock/FOTODOM

В Ивановской области суд вынес приговор россиянину, чей сын отравился наркотиками. Об этом сообщает Ивановский областной суд.

Инцидент произошел в Кинешме. По версии следствия, мужчина оставил остатки метадона там, где его ребенок смог добраться до запрещенного вещества. В результате наркотик попал в организм, пострадавший потерял сознание.

Отец заметил, что мальчику плохо и вызвал скорую помощь, которая направила пострадавшего в местную больницу. Затем пациента перевезли в Ивановскую областную клиническую больницу в состоянии комы.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Выяснилось, что в день инцидента он не принимал наркотики. Отец признал свою вину и раскаялся.

«Суд назначил осужденному наказание в виде ограничения свободы на срок один год шесть месяцев», – сообщается в публикации.

Помимо этого, мужчину обязали пройти лечение от зависимости и дальнейшую реабилитацию.

Ранее в Севастополе владелец пункта выдачи заказов торговал наркотиками на работе.

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