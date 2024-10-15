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Вандалы осквернили памятник жертвам украинских националистов в Польше

Во Вроцлаве неизвестные осквернили памятник жертвам украинских националистов

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РИА «Новости»

Неизвестные осквернили памятник на Восточных Кресах в польском Вроцлаве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-председатель Общества памяти жертв украинских националистов Михала Секерка.

На памятнике появился националистический лозунг и бандеровский флаг. По словам вице-председателя Общества, инцидент произошел в ночь на 14 октября. Как утверждает Секерка, за случившимся необязательно могли стоять украинские националисты или их сторонники.

«Скорее всего, это провокация третьих лиц», — отметил он.

Памятник на Восточных Кресах открыли 25 сентября 1999 года на улице Анджея Фрыча-Моджевского. Он имеет форму двух пилонов, между которыми высечена фигура распятого Иисуса Христа.

В конце августа министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил с заявлением, что Варшава продолжает поддерживать Киев, но на отношения между странами негативно влияет Волынская резня. Речь идет о геноциде, который был совершен украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах.

Ранее на Украине попытались оправдаться за слова Кулебы об «украинских территориях» Польши.

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