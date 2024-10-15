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Сотрудников госохраны уволили после покушения на премьера Словакии

МВД Словакии: после покушения на Фицо уволили двух сотрудников госохраны

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Radovan Stoklasa/Reuters

Два сотрудника службы государственной охраны были уволены после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток, передает РИА Новости.

Он пояснил, что они пренебрегли учениями.

«Сотрудники управления не прошли то обучение, которое должны были пройти», — отметил министр.

По словам главы словатского МВД, это стало причиной возложения персональной ответственности: двух функционеров управления сняли с должностей.

Министр напомнил, что летом также были уволены заместитель главы полиции области и глава районной полиции города, где произошло покушение.

На премьера Словакии Роберта Фицо совершили покушение после заседания правительства: около пяти раз в него выстрелил 71-летний Юрай Цинтула из города Левице — поэт и основатель местного литературного клуба. Политика экстренно госпитализировали, он провел в операционной несколько часов с кровоизлиянием в брюшной полости. Стрелка задержали на месте. Его сын сказал, что пенсионер не говорил ему о своих намерениях. Главное о покушении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сийярто опроверг слухи о покушении на Орбана и раскритиковал Брюссель.

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Покушение на премьера Словакии
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