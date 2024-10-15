Фигурантку дела о торговле детьми Патоку отпустили из СИЗО

Преображенский суд Москвы освободил из-под стражи подругу главной обвиняемой по уголовному делу о торговле детьми многодетной матери Юлии Логиновой — Наталью Патоку. Об этом сообщает ТАСС.

«Меру пресечения в отношении обвиняемой Натальи Патоки изменить», — говорится в постановлении суда.

В документе уточнили, фигурантке установлен запрет определенных действий. Например, она не имеет право покидать без разрешения следователя свою квартиру, пользоваться мобильной связью и интернетом, отправлять почтовые и SMS-сообщения, получать посылки.

Патоку на улице, у зала суда, встречали родственники и дети.

10 октября Преображенский суд Москвы отпустил из СИЗО главную фигурантку дела о торговле несовершеннолетними — многодетную мать Юлию Логинову.

В конце августа в деле о торговле детьми в Москве появился новый фигурант — Виктории Пономаревой предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними в составе организованной группы.

Ранее в Москве осудили главу центра суррогатного материнства за торговлю детьми.