Названо число прокуроров и следователей, которые станут ветеранами боевых действий

Более 2 800 прокуроров и сотрудников Следственного комитета, работавших в Сирии и в зоне СВО, могут получить статус ветерана боевых действий. Об этом сообщила статс-секретарь — заместитель министра юстиции РФ Елена Ардабьева, передает ТАСС.

Статус присвоят тем, кто работал в Сирии с 30 сентября 2015 года и в ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территории Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

Накануне Минобороны предложило внести в список военных, относящихся к ветеранам боевых действий, солдат, которые отражают вторжение в Российскую Федерацию и провокации на государственной границе на территориях регионов, прилегающих к зоне специальной военной операции.

Мишустин ранее сообщал, что россияне, обеспечивающие выполнение задач специальной военной операции в Запорожской и Херсонской областях, получат статус ветеранов боевых действий. Статус ветеранов боевых действий уже получили бойцы из Донецкой и Луганской народных республик, там такая норма уже действует.

Ранее названо число журналистов СВО, претендующих на статус ветеранов.