Силовики сняли оцепление в районе Большой Ордынки в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на сотрудницу одного из ближайших кафе.

«Машины едут. Рядом со стройкой что-то перекрывали, но уже уехали», — поделилась женщина.

По ее словам, причины оцепления территории неизвестны.

До этого агентство «Москва» сообщало, что подозрительный предмет заметили прохожие в Москве, у припаркованного на Большой Ордынке фургона.

15 октября в Москве неизвестные подбросили взрывчатку на машину владельца бара «Гадкий койот» Виктора Мишачева. Ее оставили на капоте, накрыв детской пеленкой. Когда предприниматель дотронулся до пеленки, произошел взрыв. Мужчина лишился части кисти, также пострадали его шестилетний сын и стоявший рядом сосед. Возбуждено дело о покушении.

Ранее в Перми эвакуировали автовокзал из-за оставленного мужчиной пакета с гранатой.