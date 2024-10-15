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Митрополит РПЦ и посланник папы Римского обсудили проблемы украинского конфликта

Митрополит РПЦ и кардинал Дзуппи обсудили проблемы конфликта на Украине

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout/Reuters

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний встретился со специальным посланником папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи. Об этом сообщается на сайте отдела.

Владыка Антоний приветствовал гостей от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

На встрече речь шла о гуманитарных проблемах, связанных с конфликтом на Украине, а также другие вопросах, представляющих взаимный интерес.

В разговоре приняли участие архимандрит Филарет (Булеков) и протоиерей Игорь Якимчук. В составе сопровождавшей кардинала Дзуппи делегации был апостольский нунций в РФ архиепископ Песто Джованни д'Аньелло.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве встречу с посланником папы Римского. Кардинал Дзуппи прибыл в Москву в понедельник, 14 октября. РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что кардинал может встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Ранее Зеленский пришел на переговоры с папой Римским в хаки и подарил ему картину.

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