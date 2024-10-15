Опрос: больше половины россиян жалуются на шумных соседей

Порядка 60% россиян жалуются на то, что им попались шумные соседи. Об этом свидетельствуют результаты опроса kp.ru. В исследовании приняли участие свыше шести тысяч человек. Выяснилось, что 28% граждан жильцы по соседству докучают постоянно, а 33% — только время от времени.

«У меня соседка на верхнем этаже уже достала телевизор по ночам смотреть. Из-за нее приходится спать в берушах», — рассказывает одна из участниц опроса.

При этом 32% респондентов довольны своими соседями. 5% сознаются, что они и есть те самые шумные соседи. Кто-то рассказывает, что надолго затянулся ремонт, другие говорят о наличии в семье маленьких детей, а у некоторых в квартире шумная собака.

Оставшиеся выбрали вариант «другое». К таким, к примеру, относятся жители частных домов.

Согласно исследованию СК «Росгосстрах», результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru», почти половине россиян хотя бы раз в жизни приходилось разбираться с испорченным имуществом, тушить пожар или ликвидировать потоп после вечеринки, устроенной у себя в квартире.

Лишь каждый пятый опрошенный гражданин РФ (19,5%) готов устраивать шумные вечеринки в своей квартире. Отправиться на тусовку к друзьям соглашаются почти вдвое больше респондентов (34%), еще четверть (24,5%) предпочитают уезжать с компанией за город.

Ранее в Красноярске пенсионерка подожгла машину соседа из-за слишком громкого ремонта в его квартире.