Следователи завершили расследование о взятках в рамках гособоронзаказа

Главное военное следственное управление СК России завершило расследование дела по обвинению представителей двух компаний в даче взяток при исполнении гособоронзаказа. Об этом со ссылкой на ГВСУ СК РФ сообщает ТАСС.

Речь идет об уголовном деле, возбужденном в отношении представителей ЗАО «Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория» и ООО «Альянс». Их обвиняют в «даче взяток в особо крупных размерах в рамках исполнения государственного оборонного заказа».

Отмечается, что с 2018 по 2023 годы Минобороны заключило с этими организациями несколько госконтрактов на сумму свыше 1,2 млрд рублей. При приемке работ «для ослабления контроля и получения иных привилегий» должностному лицу была передана взятка в размере 22,5 млн рублей.

11 октября сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гендиректора АО «Княгинская швейная фабрика» Александра Свистунова. Его подозревают в даче взятки в особо крупном размере в рамках исполнения государственного контракта с Министерством обороны России. По данным следствия, в 2017 году Свистунов передал бывшему начальнику вещевого управления оборонного ведомства Владимиру Демчику взятку в размере 4 млн рублей в обмен на привлечение своего предприятия к госконтрактам на поставку в армию России вещевого имущества на общую сумму более 574 млн рублей.

Ранее замглавы отдела Центра «Э» в Челябинске арестовали по делу о взятке.