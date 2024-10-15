Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Следователи завершили расследование о взятках в рамках гособоронзаказа

ГВСУ СК РФ завершило расследование о взятках в рамках гособоронзаказа

close
Depositphotos

Главное военное следственное управление СК России завершило расследование дела по обвинению представителей двух компаний в даче взяток при исполнении гособоронзаказа. Об этом со ссылкой на ГВСУ СК РФ сообщает ТАСС.

Речь идет об уголовном деле, возбужденном в отношении представителей ЗАО «Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория» и ООО «Альянс». Их обвиняют в «даче взяток в особо крупных размерах в рамках исполнения государственного оборонного заказа».

Отмечается, что с 2018 по 2023 годы Минобороны заключило с этими организациями несколько госконтрактов на сумму свыше 1,2 млрд рублей. При приемке работ «для ослабления контроля и получения иных привилегий» должностному лицу была передана взятка в размере 22,5 млн рублей.

11 октября сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гендиректора АО «Княгинская швейная фабрика» Александра Свистунова. Его подозревают в даче взятки в особо крупном размере в рамках исполнения государственного контракта с Министерством обороны России. По данным следствия, в 2017 году Свистунов передал бывшему начальнику вещевого управления оборонного ведомства Владимиру Демчику взятку в размере 4 млн рублей в обмен на привлечение своего предприятия к госконтрактам на поставку в армию России вещевого имущества на общую сумму более 574 млн рублей.

Ранее замглавы отдела Центра «Э» в Челябинске арестовали по делу о взятке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами