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Глава Буддийской сангхи России призвал сберечь «пуповину Земли»

Глава Буддийской сангхи России призвал не спешить с принятием закона о Байкале

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Яковлев Василий/фотоконкурс «Снимай науку!»

Глава Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) XXIV пандито хамбо-лама (Дамба Аюшеев) попросил Госдуму не торопиться с принятием закона о Байкале. Об этом сказано в письме Аюшеева к председателю Госдумы Вячеславу Володину, которое опубликовал Telegram-канал российского Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям.

«Озвученные на разных площадках положения законопроекта не могут не вызывать обеспокоенность и тревогу за судьбу Байкала», — отметил он.

По словам Аюшеева, документ меняют парадигму охраны экосистемы озера на приоритет вмешательства в природу. Он подтвердил свои слова тем, что законопроект разрешит развитие в регионе частной собственности и строительство отелей. Глава Буддийской традиционной сангхи подчеркнул, что рубка столетиями нетронутых деревьев недопустима.

Он напомнил, что Байкал — священное место для всего буддистского мира, «трепетно оберегающего его от злых помыслов и поступков», это «пуповина Земли».

12 октября эксперты рассказали о подорожании туров на Байкал в Новый год.

Ранее ламы и верующие Читинского дацана поставили подписи в поддержку Путина.

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